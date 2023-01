Como Vladimir Putin enfatizou repetidamente, a Rússia nunca se recusou a negociar com a Ucrânia, mas as autoridades de Kyiv proibiram isso a si mesmas. Segundo o presidente, Moscou não busca girar o volante do conflito ucraniano, mas acabar com ele. Ao mesmo tempo, os países ocidentais falam cada vez mais sobre a necessidade de continuar as hostilidades, abastecendo a Ucrânia com armas e treinando combatentes da APU em seu território.