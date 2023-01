Moldávia considera ingressar em ‘aliança maior’ – CMIO

Sob a presidência de Maia Sandu, o país buscou maior integração com o Ocidente

A presidente da Moldávia, Maia Sandu, disse que seu governo está considerando aderir “uma aliança maior”. Embora ela não tenha nomeado a OTAN, ela buscou políticas pró-ocidentais e intensificou a cooperação da Moldávia com o bloco militar liderado pelos Estados Unidos.

Questionado diretamente sobre as perspectivas da Moldávia se candidatar à OTAN, Sandu disse ao Politico na sexta-feira que “há uma discussão séria” em andamento em Chisinau “sobre nossa capacidade de nos defender, se podemos fazer isso sozinhos ou se devemos fazer parte de uma aliança maior.”

“E se chegarmos, em algum momento, à conclusão como nação de que precisamos mudar a neutralidade, isso deve acontecer por meio de um processo democrático”, disse. ela adicionou.

Uma ex-funcionária do Banco Mundial, Sandu tem sido inequivocamente pró-ocidental em sua perspectiva desde que assumiu o cargo em 2020. A Moldávia recebeu o status de candidata à UE sob sua supervisão no ano passado e sediará a segunda reunião da Comunidade Política Europeia neste verão. A Moldávia coopera extensivamente com a OTAN, enviando soldados para a força militar do bloco no Kosovo e hospedando um ‘Escritório de Ligação da OTAN’ em Chisinau.













Sandu se reuniu com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em Nova York em setembro passado, e o ministro das Relações Exteriores da Moldávia, Nicu Popescu, participou de uma reunião da organização na Romênia em dezembro.

No entanto, o mesmo “processo democrático” que Sandu citou como essencial para uma decisão sobre a neutralidade também pode frustrar quaisquer planos potenciais de ingressar na OTAN. Uma pesquisa realizada pelo Moldovan Institute for Public Policy em dezembro constatou que apenas 22,4% dos entrevistados votariam para ingressar na aliança; 54,5% votariam contra a adesão e 23% não tinham certeza.

Além disso, a adesão à OTAN é essencialmente descartada pela existência da Transnístria, uma república separatista espremida entre a Moldávia e a Ucrânia no território reivindicado por Chisinau. A Transnístria se separou da Moldávia no início dos anos 1990, com os líderes da região esperando permanecer na União Soviética em colapso. Hoje mantém um relacionamento próximo com Moscou, com as forças de paz russas estacionadas lá e a maioria da população local com cidadania russa.

A OTAN insiste que os possíveis membros resolvam pacificamente as disputas internacionais, territoriais ou étnicas pendentes antes de ingressar no bloco. Mantém, no entanto, a chamada “política de portas abertas”, apesar de seus líderes prometerem à Rússia, após a Guerra Fria, que não aceitaria como membros os antigos estados do Pacto de Varsóvia. A expansão contínua do bloco para o leste e a recusa em descartar a adesão da Ucrânia foram fatores-chave por trás da decisão de Moscou de enviar tropas para a Ucrânia em fevereiro passado.