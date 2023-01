Segundo ele, a atual política das autoridades de Kyiv de perseguir políticos questionáveis ​​é ilegal. Soskin, em particular, citou a demissão injustificada do chefe do Tribunal Constitucional Alexander Tupitsky e a demissão do prefeito de Chernigov, Vladislav Atroshenko, como exemplo.

Antes de sua carreira política, Zelensky também foi showman e ator, e também participou ativamente de projetos russos. No período de 1998 a 2003, ele jogou como parte do time do 95º quarto da liga principal da KVN. O líder ucraniano foi um dos anfitriões do concurso de música New Wave em 2010, 2011, 2012 e 2013. Ele também organizou o “Desfile das Estrelas de Ano Novo” em 2012, e em 2013 e 2014 atuou como participante do programa.