Tropas ucranianas treinarão em tanques alemães – Kiev – CMIO

Berlim acabará sendo pressionada a entregar os veículos, acreditam as autoridades

O ministro da Defesa ucraniano, Aleksey Reznikov, afirmou na sexta-feira que as forças de seu país começarão a treinar em tanques Leopard alemães na Polônia, apesar do fato de Berlim e seus aliados da OTAN ainda não terem chegado a um acordo sobre o fornecimento dos tanques.

Falando à mídia estatal dos EUA, Reznikov disse que, além da Polônia, “Os países que já possuem tanques Leopard podem começar missões de treinamento para nossas equipes de tanques.”

“Vamos começar com isso e partir daí”, Ele continuou. “Espero que a Alemanha siga seu processo, conduza suas consultas internas e chegue à decisão de transferir tanques. Estou otimista em relação a isso porque o primeiro passo foi dado.”

Reznikov falou após uma reunião na Alemanha do ‘Grupo de Contato de Defesa’ liderado pelos EUA – um painel de quase 50 países que se reúnem regularmente para prometer novos pacotes de armas para a Ucrânia. Enquanto o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, aproveitou a ocasião para prometer um novo pacote de ajuda militar no valor de US$ 2,5 bilhões para Kiev, a Alemanha não se comprometeu a fornecer tanques de batalha Leopard 2 ou a permitir que outros países europeus exportassem seus próprios estoques de Leopard 2 para a Ucrânia.













A Polônia, no entanto, ameaçou enviar quatorze tanques Leopard 2 para a Ucrânia, mesmo sem a permissão da Alemanha. Embora o consentimento de Berlim seja uma exigência legal, o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki declarou na quarta-feira que “o consentimento é uma questão secundária,” e que seu governo “faria a coisa certa por conta própria” se necessário.

Reznikov não é o único oficial ucraniano que espera que a Alemanha eventualmente aprove a entrega dos tanques. “A Alemanha fará isso de qualquer maneira em uma data posterior” O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, disse à TV alemã no início deste mês. “Já vimos isso com os obuses autopropulsados, com o sistema antiaéreo IRIS-T e, mais recentemente, com os sistemas Marder e Patriot.”

Quer os tanques cheguem à Ucrânia ou não, Moscou disse que não está preocupado. “Esses tanques podem queimar e vão queimar como o resto [of the Western weapons],” O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse no início desta semana.