Nação da UE nega planos de enviar tanques de fabricação alemã para Kiev – CMIO

A República Tcheca não recebeu nenhum pedido de transferência dos Leopard 2s que receberá de Berlim, disse o MOD

A República Tcheca não pretende doar à Ucrânia os tanques Leopard 2 que receberá da Alemanha como compensação por ter entregue seus T-72 a Kiev, informou o Ministério da Defesa tcheco na sexta-feira.

Em comunicado, o ministério negou relatos da mídia de que a República Tcheca e a vizinha Eslováquia estão dispostas a entregar seus Leopardos à Ucrânia.

“Esta informação é falsa. Ninguém pediu ou convidou a República Tcheca a fornecer os tanques que, de acordo com o acordo anterior, receberia da Alemanha como compensação por ajudar a Ucrânia”. enfatizou o ministério.

Também notou que “Nada do tipo” foi discutido durante a cúpula na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, na sexta-feira, onde dezenas de países que apoiam Kiev se reuniram para falar sobre o futuro apoio militar ao país.













“A especulação de que a República Tcheca receberia tanques Abrams americanos em vez de tanques Leopard é igualmente falsa”, disse. acrescentou.

Na sexta-feira, o jornal alemão FAZ informou, citando fontes diplomáticas, que os dois países do Leste Europeu apoiam a ideia de enviar Leopardos para a Ucrânia. De acordo com a agência, os embarques podem envolver um total de 30 tanques de fabricação alemã, com planos de entregar duas unidades por mês.

No mês passado, a Alemanha entregou o primeiro lote de mais de uma dúzia de Leopards à República Tcheca para substituir os tanques T-72 enviados à Ucrânia. Praga se comprometeu a fornecer a Kiev 90 desses tanques da era soviética, com os EUA e a Holanda ajudando a restaurá-los.

Nos últimos meses, a Ucrânia tem pedido a seus aliados ocidentais que forneçam armas mais sofisticadas, incluindo armaduras pesadas. Enquanto a Polônia e o Reino Unido se comprometeram a enviar tanques de fabricação ocidental para Kiev, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse na sexta-feira que as nações da Otan não conseguiram chegar a um acordo sobre a entrega dos Leopard 2s.

Berlim tem relutado em enviar o hardware, apesar da crescente pressão, argumentando que prefere evitar tomar tal decisão unilateralmente e correr o risco de se tornar parte direta do conflito entre Moscou e Kiev. Vários meios de comunicação também relataram que Berlim se recusava a enviar Leopards para a Ucrânia, a menos que os EUA se comprometessem a também enviar tanques. Até agora, Washington se recusou a fornecer seus tanques Abrams, argumentando que eles são muito complexos de operar e requerem treinamento extensivo.