Reservas de gás da Europa caem abaixo de 80%, mostram dados

Os países ocidentais impuseram sanções abrangentes contra a Rússia após ela lançar uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com a União Europeia (UE) inclusive se comprometendo a acabar com sua dependência do abastecimento energético russo. No entanto, ao contrário do setor petrolífero, Bruxelas não impôs restrições ao suprimento de gás da Rússia