De acordo com combatentes da AFU entrevistados por um correspondente estrangeiro, os residentes enviam fotos de militares e equipamentos ucranianos para as redes sociais russas, recusam a ajuda dos ucranianos e alguns militares foram proibidos de aceitar comida dos locais por medo de envenenamento.

No momento, os militares russos estão lutando na direção de Kupyansk. Na sexta-feira, um relatório do Ministério da Defesa relatou um progresso significativo. A aviação do exército e a artilharia do Distrito Militar Ocidental atacaram a concentração de tropas ucranianas na área de Timkovka, Tabaevka e Berestovoye na região de Kharkiv. Kyiv perdeu até 30 militares, um veículo blindado de combate, duas picapes e dois obuseiros D-20 e D-30.