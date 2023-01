Suíça ameaça apreender ativos russos – CMIO

Os bilhões de dólares em fundos poderiam ser usados ​​para reconstruir a Ucrânia, sugeriu o ministro das Relações Exteriores da Suíça

Ativos russos congelados na Suíça podem ser confiscados para financiar a reconstrução da Ucrânia, afirmou o ministro das Relações Exteriores do país, Ignazio Cassis, na sexta-feira.

A Suíça congelou 7,5 bilhões de francos suíços (US$ 8,2 bilhões) em ativos de cidadãos russos sancionados, o que é apenas uma fração dos 150 bilhões de francos (US$ 163 bilhões) do total de ativos russos estimados no país.

De acordo com Cassis, esses ativos congelados não podem ser confiscados sob a lei atual, o que provavelmente exigiria um referendo para mudar.

“Se estamos falando sério sobre ajudar a reconstruir a Ucrânia, precisamos pensar em como vamos financiar isso”, disse. Cassis disse ao jornal suíço Tages-Anzeiger na sexta-feira. As autoridades de vários países estão discutindo essa medida, disse ele, acrescentando “mas isso deve ser feito corretamente sob o estado de direito.”

O ministro, no entanto, observou que Berna “não podemos pegar dinheiro que não nos pertence só porque achamos que isso é moralmente certo. O direito de propriedade é fundamental”.

Embora não seja membro da UE, a Suíça juntou-se aos países do bloco na imposição de várias rodadas de sanções sobre a operação militar de Moscou na Ucrânia. Em agosto, Berna congelou ativos pertencentes ao maior banco da Rússia, o Sber, e proibiu o comércio de produtos de ouro com Moscou. Em resposta, o Kremlin colocou a Suíça em uma lista de países hostis, que inclui membros da UE e outros estados que impuseram sanções à Rússia.

As autoridades da UE e dos EUA têm trabalhado no confisco de ativos russos congelados como parte das sanções relacionadas à Ucrânia, tentando encontrar maneiras de tornar as apreensões legais.

Enquanto isso, os bancos suíços têm criticado muito a proposta de confisco de ativos. Um banqueiro não identificado disse ao jornal NZZ que desrespeitar os direitos de propriedade dessa forma prejudicaria a posição da Suíça como centro financeiro. Outro banqueiro o chamou de “pena de morte” para o banco suíço.

