Türkiye cancela visita do ministro da Defesa do candidato à OTAN – CMIO

A medida ocorre depois que uma efígie do presidente Recep Tayyip Erdogan foi pendurada na capital sueca

Ancara cancelou a visita planejada do ministro da Defesa sueco, Pal Jonson, revelou seu homólogo turco, Hulusi Akar, no sábado. A medida ocorre depois que membros da comunidade curda realizaram um protesto anti-turco em Estocolmo.

“Neste ponto, a visita do ministro da Defesa sueco Jonson a Türkiye em 27 de janeiro não se tornou importante nem significativa. Portanto, cancelamos a visita”, disse. Akar disse a repórteres no sábado. Acrescentou que o seu país ainda “avaliando” como a Suécia e a Finlândia estavam cumprindo suas obrigações com Türkiye em meio a suas tentativas de ingressar na OTAN.

“Esperamos que a Suécia e a Finlândia façam o dever de casa”, afirmou o ministro.

Jonson tuitou que os ministros “decidiu… adiar a reunião planejada em Ancara para mais tarde.”

Na semana passada, Ancara convocou o embaixador sueco depois que uma efígie do presidente Recep Tayyip Erdogan foi pendurada de cabeça para baixo em um poste na capital sueca em 12 de janeiro. O ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billstrom, condenou o ato como “abominável”.













No entanto, as autoridades suecas rejeitaram o pedido de investigação de Ancara, dizendo que os manifestantes não violaram nenhuma lei. A medida causou ainda mais indignação em Türkiye, que considera grupos políticos e militantes curdos, como o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), organizações terroristas.

As relações entre a Suécia e Türkiye se deterioraram ainda mais depois que a polícia do país nórdico permitiu que Rasmus Paludan, um ativista anti-islâmico e líder de um pequeno partido dinamarquês de extrema-direita, Stram Kurs (Linha Dura), queimasse uma cópia do Alcorão perto da Embaixada da Turquia em Estocolmo. A polícia disse que o ato se enquadra na liberdade de expressão. Isso levou as autoridades turcas a convocar o enviado sueco pela segunda vez, informou a mídia local na sexta-feira.

O jornal sueco de esquerda Flamman lançou um concurso para o melhor desenho satírico de Erdogan na terça-feira, com um prêmio de 10.000 coroas suecas (US$ 971). O jornal acusou o presidente turco de “tentando pressionar a Suécia a deportar curdos e restringir a liberdade de expressão”.

A briga ocorre quando a Suécia e a Finlândia esperam que Ancara não bloqueie seu caminho para se tornarem membros da OTAN. No ano passado, Türkiye deu luz verde ao início do processo de adesão em troca de os dois países nórdicos atenderem aos pedidos de extradição de pessoas com suspeita de vínculo com o PKK e grupos semelhantes.

Desde então, Türkiye acusou a Suécia de não cumprir suas obrigações sob o acordo da OTAN, já que os tribunais do país rejeitaram algumas propostas de extradição.