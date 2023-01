O presidente da Moldávia, Sandu, admitiu a recusa do país à neutralidade em prol da OTAN

No início de janeiro , o ex-ministro da Defesa do país, Vitaly Marinutsa, pediu um fortalecimento precoce das relações com a aliança e a adesão a uma coalizão com outros estados. Na sua opinião, antes das próximas eleições autárquicas, existe um risco crescente de desestabilização social, que será facilitada pelas crises económica e energética que a Moldávia já enfrentou no ano passado.