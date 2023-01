Musk explica tweet controverso ao júri – CMIO

Acionistas acusam empresário de enganá-los sobre o futuro da Tesla

O proprietário da Tesla, Elon Musk, argumentou que não se esperava que os investidores tratassem seus tweets como chamadas diretas à ação, já que ele se defendeu em um julgamento de fraude na sexta-feira. O caso decorre de um tweet que ele fez em 2018 anunciando planos para tornar a Tesla uma empresa de capital fechado.

“Só porque eu twitto algo não significa que as pessoas acreditem ou ajam de acordo”, o bilionário, que também é dono da SpaceX e comprou o Twitter no ano passado, disse durante uma audiência em um tribunal federal de San Francisco, conforme citado por vários meios de comunicação. Abordando o limite de caracteres do Twitter, ele acrescentou: “Eu acho que você pode ser absolutamente verdadeiro, mas você pode ser abrangente? Claro que não.”

Os acionistas estão acusando Musk de postar um tuíte enganoso há cinco anos que, segundo eles, os fez perder dinheiro. Em agosto de 2018, o empresário twittou: “Estou considerando fechar o capital da Tesla por US$ 420 [per share]. Financiamento garantido.” Ele então seguiu com outro tweet alegando que “o apoio do investidor está confirmado.”

No entanto, o suposto acordo nunca se concretizou. Musk afirmou vários dias depois que estava em negociações com o fundo soberano saudita, mas acabou anunciando que a Tesla continuaria sendo uma empresa de capital aberto.













Os vendedores a descoberto – investidores que essencialmente apostam contra as ações da empresa na esperança de lucrar com uma queda no preço das ações da Tesla – alegaram que Musk os havia enganado. O investidor Timothy Fries disse ao júri na sexta-feira que perdeu US$ 5.000 comprando ações da Tesla depois que Musk twittou sobre os planos de tornar a empresa de capital fechado, segundo a Reuters.

Musk criticou os vendedores a descoberto no tribunal, sugerindo que “um bando de tubarões em Wall Street queria muito que Tesla morresse.” Ele argumentou que a venda a descoberto deveria ser ilegal porque permite “pessoas más em Wall Street para roubar dinheiro dos investidores.”

O advogado do empresário, Alex Spiro, foi citado pela Reuters como tendo dito ao tribunal que, ao twittar em 2018, Musk acreditava ter obtido os fundos de investidores sauditas, mas os próprios tweets continham “imprecisões técnicas”.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou Musk pelos mesmos tweets em 2018. O caso foi resolvido no final daquele ano, com Musk e Tesla concordando cada um em pagar $ 20 milhões em multas. Musk também concordou em deixar o cargo de presidente do conselho da empresa.