A UE e outros países continuam importando grandes volumes de energia da Rússia, segundo Musadik Malik

Com a Rússia e o Paquistão conversando esta semana sobre o fortalecimento do comércio bilateral e da cooperação energética, a RT conversou com o ministro paquistanês do petróleo, Musadik Malik, sobre o fornecimento de petróleo russo em face das sanções ocidentais.

O Paquistão importa atualmente cerca de 70 milhões de barris de petróleo bruto e sua demanda aumentará à medida que a população do país crescer, segundo o ministro. “Portanto, se pudermos ter petróleo russo fluindo em nosso sistema, seria muito útil”, disse. ele disse.

Ao discutir a intenção de Islamabad de importar petróleo bruto, gasolina e diesel de Moscou a taxas com desconto em meio às sanções ocidentais à Rússia, Malik disse que não havia preocupações sobre possíveis repercussões.

Ele explicou que muitos países criaram um mecanismo para importar petróleo russo e isso tem funcionado.

“A Europa está tirando energia da Rússia, e se você olhar para o quantum de energia que a Europa está tirando agora da Rússia e compará-lo com o que o Paquistão pode tirar no futuro, não será nem mesmo uma pequena fração,” enfatizou o ministro da energia.

Ele adicionou: “Não vimos nenhuma sanção, nada acontecendo com essas transações. Então, tentaríamos seguir o exemplo. Não vejo nenhum problema, não estamos violando nada, não estamos fazendo nada completamente novo, que o mundo não fez”.

No mês passado, após uma visita oficial à Rússia, Malik revelou que Moscou concordou em fornecer petróleo ao Paquistão a preços reduzidos para atender às crescentes demandas domésticas e industriais de energia do país.

Quinto país mais populoso do mundo, o Paquistão tem lutado contra uma aguda escassez de energia, uma situação exacerbada pelo aumento global dos preços do petróleo e do gás. As importações de energia tornaram-se cinco a dez vezes mais caras para o Paquistão devido ao aumento da demanda na UE.

