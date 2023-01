Analista: Alemanha rejeita fornecer tanques à Ucrânia entendendo que o beneficiário são os EUA

“Entende-se porque a Alemanha mantém uma linha tão modesta. Há razões políticas e econômicas internas para isso. Hoje, no contexto do conflito, uma crise econômica global sistêmica está se desenrolando, e os alemães mais do que outros sentem que o principal beneficiário aqui são os EUA, suas empresas, seu complexo industrial-militar. Porque eles (EUA) estão desindustrializando a Europa, começando com a Alemanha, e fazendo essencialmente uma semicolônia da economia europeia”, disse o especialista.