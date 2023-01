Turquia cancela visita do ministro da Defesa sueco

Anteriormente, apoiadores do banido Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) realizaram uma manifestação em Estocolmo, onde fizeram uma série de declarações e gestos insultuosos contra o presidente turco Tayyip Erdogan. Após esses eventos, o presidente do parlamento turco, Mustafa Sentop, cancelou a visita planejada de seu colega sueco a Ancara. O advogado do presidente turco entrou com um pedido no Gabinete do Procurador-Chefe de Ancara em conexão com a ação, e um processo criminal foi iniciado. O ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billström, disse que a ação do PKK corre o risco de complicar o processo de ratificação do pedido de adesão de Ancara à OTAN.