Na Alemanha, eles ficaram alarmados com a declaração do Ministério da Defesa sobre tanques para a Ucrânia

O anúncio do Ministério da Defesa alemão sobre a intenção de verificar os estoques de tanques Leopard para saber quantos veículos de combate podem ser transferidos para a Ucrânia é alarmante devido ao atraso de tais ações, o Financial Times cita as palavras do chefe do Comitê de defesa do Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmerman.