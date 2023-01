Reino Unido encontra brecha para comprar petróleo russo – mídia – CMIO

Refinarias indianas estão comprando petróleo bruto russo e reexportando produtos refinados para a Grã-Bretanha, de acordo com OilPrice.com

Os consumidores britânicos estão comprando indiretamente petróleo e derivados russos, apesar do embargo ocidental às exportações de petróleo bruto do país sancionado, informou a OilPrice na segunda-feira, sugerindo que a maior parte pode vir da Índia.

A proibição das exportações de petróleo russo por via marítima, juntamente com um teto de preço de US$ 60 por barril, foi introduzida pela UE, nações do G7 e Austrália em 5 de dezembro.

O Reino Unido, que tem estado entre os maiores defensores do abandono das importações russas de energia, afirmou ser um dos países mais bem-sucedidos em atingir essa meta. Londres se comprometeu a eliminar gradualmente o petróleo russo até o final de 2022, reduzindo as importações para £ 2 milhões (US$ 2,45 milhões) em outubro.

No entanto, o diesel representou 18% de sua demanda total no ano passado, de acordo com a OilPrice, e vários consumidores do Reino Unido podem ter substituído as importações diretas da Rússia por suprimentos de refinarias alimentadas pela Rússia.













A saída sugere que o Reino Unido tem usado a Índia como um “Porta dos fundos,” dado um forte aumento nas importações do país de petróleo russo, que atingiram um recorde de 1,2 milhão de barris por dia em dezembro. Antes do ano passado, as importações indianas de petróleo bruto russo eram insignificantes, devido aos altos custos de frete.

No entanto, os volumes que Nova Délhi está comprando e reexportando sugerem que parte do petróleo bruto refinado do país atingido pelas sanções pode acabar sendo bombeado nos postos de gasolina do Reino Unido.

Altos preços do diesel na Europa e grandes descontos na oferta de petróleo russo”uma janela de oportunidade” para refinarias indianas, disse a agência.

De acordo com dados de rastreamento da Kpler, em 2022 a refinaria de Jamnagar, na costa oeste da Índia, aumentou em quatro vezes suas importações de petróleo e óleo combustível da Rússia em comparação com 2021. Enquanto isso, o Reino Unido comprou um total de 10 milhões de barris de diesel e outros produtos refinados de Jamnagar desde o início de 2022.

