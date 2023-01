Suécia dá sinal verde para queima do Alcorão do lado de fora da Embaixada da Turquia – CMIO

A nova disputa diplomática ocorre enquanto Estocolmo aguarda a bênção de Ancara para ingressar na OTAN

A polícia sueca disse que permitirá que o líder de um partido político de extrema direita queime uma cópia do Alcorão perto da embaixada turca em Estocolmo, levando Ancara a convocar seu enviado sueco para o caso. “ato provocativo”.

O ativista anti-islâmico Rasmus Paludan, um advogado dinamarquês-sueco que lidera o partido de direita ‘Sram Kurs’ (Linha Dura) na Dinamarca, terá permissão para destruir o livro sagrado islâmico durante uma manifestação planejada fora da Embaixada de Türkiye em 21 de janeiro .

“As leis constitucionais da Suécia oferecem forte proteção e você precisa julgar que o valor de poder se manifestar e a liberdade de expressão é extremamente importante,” disse o porta-voz da polícia sueca Ola Osterling.

De acordo com fontes diplomáticas não identificadas citadas pela agência de notícias estatal Anadolu de Türkiye, o embaixador sueco em Türkiye, Staffan Herrstrom, foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores para discutir a queima de livros na sexta-feira, com as fontes dizendo que o golpe planejado é "claramente um crime de ódio."













“A atitude da Suécia é inaceitável. Esperamos que o ato não seja permitido e que insultos a valores sagrados não possam ser defendidos sob o pretexto de ‘direitos democráticos’”. eles acrescentaram.

Paludan, que já incendiou várias vezes o Alcorão em eventos anteriores, disse que espera “tomar uma pequena posição pela liberdade de expressão contra a Turquia” durante o comício da embaixada. Um protesto semelhante no ano passado provocou tumultos e confrontos de rua em várias cidades suecas, com centenas de policiais e vários manifestantes feridos em meio à agitação.

A manifestação no sábado seguirá outro protesto em Estocolmo no início desta semana, que viu ativistas curdos pendurarem um manequim em tamanho real com o objetivo de representar o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ancara respondeu duramente ao incidente, marcando a Suécia como um “centro de propaganda” por terrorismo, ecoando alegações anteriores de que o governo apóia grupos curdos armados também ativos em Türkiye.

A discussão sobre a planejada queima de livros ocorre quando a Suécia e a Finlândia buscam a aprovação turca para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que exige o consentimento unânime de todos os membros antes de convidar novos estados a ingressar. Embora parecesse que algum progresso foi feito sobre a questão no ano passado, depois que os dois países nórdicos se candidataram à adesão, as negociações pararam desde então, já que Ancara insiste que os aspirantes à Otan tomem medidas adicionais contra grupos e indivíduos que considera terroristas.