A Rússia continua sendo o segundo maior fornecedor de petróleo da China – CMIO

Refinarias chinesas compraram barris russos, já que compradores da UE evitam compras diretas devido a sanções

A Rússia foi o segundo maior fornecedor de petróleo da China em 2022 pelo segundo ano consecutivo, mostram os últimos dados publicados na sexta-feira pela agência aduaneira chinesa.

As importações chinesas de petróleo bruto russo aumentaram 8,2% em 2022 em relação ao ano anterior e totalizaram 86,3 milhões de toneladas, ou 1,7 milhão de barris por dia (bpd).

Em termos monetários, as compras chinesas de petróleo russo no ano passado totalizaram US$ 58,4 bilhões.

Depois que os compradores da UE evitaram os embarques de petróleo da Rússia, os barris do país foram negociados com grandes descontos em relação aos benchmarks globais de petróleo. As refinarias chinesas ignoraram amplamente as sanções impostas pelos países ocidentais ao petróleo bruto russo, que entraram em vigor em 5 de dezembro, e aumentaram as compras do petróleo com desconto.

A Arábia Saudita, que continuou sendo o maior fornecedor de petróleo para a China em 2022, embarcou 87,5 milhões de toneladas no valor de US$ 65 bilhões. As importações chinesas de petróleo bruto dos Estados Unidos caíram 31%, enquanto a oferta da Malásia quase dobrou no ano passado.

