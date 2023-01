Mídia: Twitter perdeu 80% de sua força de trabalho sob gestão de Elon Musk

desde a aquisição multibilionária do empresário americano Elon Musk, informou a CNBC, citando registros internos da empresa.

Antes de Musk finalizar a aquisição do Twitter, por US$ 44 bilhões, no final de outubro de 2022, a empresa com sede em São Francisco, Califórnia, tinha cerca de 7.500 funcionários, mas esse número caiu para aproximadamente 1.300 funcionários ativos, informou a CNBC.

O Twitter, agora, tem menos de 550 engenheiros em tempo integral e a equipe de confiança e segurança inclui menos de 20 funcionários em tempo integral.