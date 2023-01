Irã ameaça designar todos os exércitos membros da UE como terroristas – CMIO

O aviso de Teerã vem depois que o Parlamento Europeu instou a lista negra da Guarda Revolucionária

O parlamento iraniano alertou os países da UE contra a designação do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) como uma organização terrorista, ameaçando retaliar e tratar seus militares de maneira semelhante.

Ahmad Naderi, membro do Presidium do Parlamento iraniano, anunciou na sexta-feira que os legisladores iranianos prepararam um projeto de emenda ao código legal do país que designaria os países membros da UE como organizações terroristas.

Naderi especificou que a lei se aplicaria a todo e qualquer estado da UE – bem como suas forças armadas, organizações e instituições – que incluam o IRGC em uma lista de grupos terroristas.

O anúncio ocorre depois que o Parlamento Europeu adotou uma resolução na quarta-feira pedindo à UE e seus estados membros que coloquem o IRGC na lista negra, que acusa de atividades terroristas, repressão violenta de protestos e fornecimento de drones para a Rússia. A designação significaria que se tornaria uma ofensa criminal para qualquer pessoa na UE pertencer, associar-se ou doar fundos para o IRGC. Seus ativos no bloco também seriam congelados.

O IRGC é um ramo de elite das Forças Armadas do Irã que, segundo várias estimativas, possui entre 190.000 e 250.000 efetivos ativos. O grupo é responsável pela segurança interna e nas fronteiras e controla vastos segmentos da economia do país.

Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, condenou o “emocional” abordagem do Parlamento Europeu, rotulando a sua resolução “inapropriado e incorreto”.













“Infelizmente, assistimos à emissão de um rascunho de resolução emocional, dura e pouco profissional do Parlamento Europeu, que está em conflito com a racionalidade e civilidade política”, disse. disse o ministro, observando que se a UE seguir a recomendação, acabará “dar um tiro no próprio pé”.

O recente aumento nas tensões entre Teerã e o Ocidente ocorre após uma onda de protestos e tumultos desencadeados pela morte de uma jovem, Mahsa Amini, sob custódia policial em setembro. Amini foi preso por usar um “inapropriado” hijab e morreu devido a supostos maus-tratos enquanto estava sob custódia.

Os EUA, a UE e vários outros países impuseram uma série de sanções a indivíduos e entidades iranianas que eles afirmam serem responsáveis ​​pela violenta repressão aos protestos.

Teerã refutou as alegações de que a morte de Amini foi resultado de brutalidade policial e insistiu que a agitação no país foi incitada do exterior e que Washington e Bruxelas estavam usando sanções como uma ferramenta para aumentar a tensão social no país.