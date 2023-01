Musk elogiou os planos dos EUA para apoiar a Ucrânia na tomada da Crimeia

Assim, ele reagiu à recente publicação do The New York Times, segundo a qual o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, começa a reconhecer que a Ucrânia pode precisar de forças adicionais para atacar o território da Crimeia, o que fortalecerá a posição de Kyiv autoridades em futuras negociações. A Casa Branca, como observa o jornal, até recentemente se recusava a fornecer armas a Kyiv para ataques contra alvos na península, mas “agora essa linha está começando a diminuir”.