Drones Kamikaze atacam base dos EUA – CMIO

Dois combatentes de um grupo militante sírio apoiado pelos EUA ficaram feridos no ataque, confirmou o Pentágono

Vários drones carregados de explosivos atingiram uma base militar americana no sul da Síria, com um atingindo com sucesso o complexo, de acordo com o Comando Central dos EUA. Washington mantém apenas 1.000 soldados no país do Oriente Médio, apesar das repetidas exigências de Damasco para se retirar.

O CENTCOM disse que o ataque envolveu três drones suicidas e ocorreu na manhã de sexta-feira na guarnição dos EUA em al-Tanf, na Síria, onde as forças americanas estão estacionadas há muito tempo ao lado de combatentes da milícia que anteriormente tentaram derrubar o governo sírio.

“Dois dos drones foram abatidos pelas Forças da Coalizão enquanto um atingiu o complexo, ferindo dois membros da força parceira do Exército Livre da Síria que receberam tratamento médico. Nenhuma força dos EUA foi ferida”, disseram os militares, acrescentando que tais ataques são “inaceitável” enquanto eles “colocar nossas tropas e nossos parceiros em risco e comprometer a luta contra o ISIS.”













Situado perto do entroncamento da fronteira de três vias com o Iraque e a Síria, o posto avançado de al-Tanf foi estabelecido pelas tropas dos EUA em 2016. Eles logo se incorporaram a uma facção rebelde então conhecida como Maghaweir al-Thowra (‘Comandos da Revolução’), que desde então, foi renomeado para Exército Livre da Síria (diferente do antigo Exército Livre da Síria).

Enquanto Washington mantém a “oposição vetada” grupo visa combater terroristas do Estado Islâmico e abandonou seus objetivos de derrubar o presidente sírio, Bashar al-Assad, enfrentou polêmica nos últimos meses em meio a alegações de corrupção e tráfico de drogas por seus membros. Em setembro, a coalizão liderada pelos EUA foi forçada a demitir o comandante do grupo, com os militares dizendo que a mudança “ocorreu para garantir o sucesso a longo prazo” da milícia.













A guarnição de al-Tanf sofreu ataques de drones semelhantes em várias ocasiões ao longo dos anos, com ataques esporádicos de atores não identificados. No verão passado, as forças russas – que continuam a apoiar o governo em Damasco – realizaram vários ataques aéreos na área contra um grupo de “Treinado e equipado nos EUA” militantes que supostamente “havia cometido atos terroristas e matado civis”.

Além de 200 soldados americanos baseados em al-Tanf, cerca de 700 operam em outras partes da Síria, a maioria no nordeste do país, rico em petróleo, onde se aliaram a combatentes curdos. O governo sírio declarou repetidamente a presença militar de Washington ilegal e continua a acusar as forças americanas de roubar grandes quantidades de recursos energéticos do país.