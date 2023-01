Mídia: Twitter após a compra de Musk perdeu 80% dos funcionários

Com a transição sob o controle de Elon Musk, o Twitter reduziu 80% de seus funcionários e agora cerca de 1,3 mil pessoas trabalham lá, informa a CNBC, citando documentação interna.

Manter a rede social funcionando e adicionar novos recursos não é fácil para uma equipe reduzida, então Musk permitiu que 130 profissionais de suas outras empresas, incluindo Tesla, SpaceX e The Boring Co., ajudassem os funcionários do Twitter.