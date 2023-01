Nova Zelândia escolhe PM substituto – CMIO

O próximo líder do Partido Trabalhista no poder é o ministro de resposta ao Covid-19, Chris Hipkins

O Partido Trabalhista da Nova Zelândia nomeou no sábado Chris Hipkins para ser o próximo primeiro-ministro. Espera-se que o ex-chefe da resposta Covid-19 do país do Pacífico assuma assim que a renúncia da primeira-ministra Jacinda Ardern entrar em vigor no próximo mês.

Hipkins, 44, atualmente chefia os ministérios da educação, polícia e serviço público, mas ganhou destaque em 2020 como ministro da saúde. Ardern havia nomeado Hipkins para o recém-criado ministério de resposta à Covid-19 em novembro de 2020, cargo que ocupou até julho do ano passado. A bancada parlamentar do partido deve aprová-lo formalmente no domingo.

Embora tenha sido especulado que o Partido Trabalhista poderia escolher o ministro da Justiça, Kiri Allan, para ser o primeiro PM maori do país, Hipkins teria sido o único candidato a suceder Ardern. Allan emitiu uma declaração elogiando Hipkins como “decisivo” e disse que seria “um primeiro-ministro incrivelmente forte.”

O Partido Verde, cujos 10 parlamentares geralmente apóiam a maioria trabalhista no parlamento, disse que espera trabalhar com ele para "acabar com a pobreza, tomar medidas climáticas ousadas e proteger nossa vida selvagem nativa".













Embora o Partido Nacional de oposição ainda não tenha comentado sobre a escolha, o crossbench ACT instou Hipkins a “entregue substância em vez de nevar na Nova Zelândia com efeito” como seu antecessor.

Eleito pela primeira vez em 2008, Hipkins representa Remutaka, um eleitorado nos subúrbios da capital Wellington. O eleitorado tem a duvidosa distinção de ter a maior porcentagem de trabalhadores administrativos e administrativos entre os eleitores da Nova Zelândia.

Ardern, 42, surpreendeu o país – e muitos observadores estrangeiros – no início desta semana, quando anunciou que renunciaria em 7 de fevereiro. "chega no tanque" para continuar depois de quase seis anos no comando.













Ela também se tornou líder do partido quando o atual primeiro-ministro renunciou, em 2017. Sua reeleição em 2020 foi uma vitória esmagadora, dando aos trabalhistas a maioria absoluta no parlamento. Embora o partido tenha atualmente 64 assentos, ele está mal nas pesquisas antes das eleições gerais marcadas para outubro, em meio ao aumento da inflação, do crime e da pobreza.

Sob Ardern e Hipkins, a Nova Zelândia impôs um dos bloqueios pandêmicos mais difíceis do mundo, proibindo todas as viagens para as duas ilhas principais e não reabrindo até agosto do ano passado.