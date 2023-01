ano Novo Chinês

Inicialmente, na China , o Festival da Primavera sempre foi considerado um ano novo (de acordo com o calendário lunar). Após a Revolução de Xinghai de 1911 (quando a dinastia Qing foi derrubada), o calendário lunar no país foi oficialmente substituído pelo solar (europeu), segundo o qual 1º de janeiro de cada ano era chamado de ano novo, enquanto o antigo ano novo de acordo com o calendário lunar, tornou-se um feriado de primavera. No entanto, o povo chinês, segundo a tradição, celebra o Festival da Primavera de forma mais solene do que o ano novo de acordo com o calendário solar. Isso se deve ao fato de que a maior parte da população do país são camponeses que continuam a viver de acordo com o calendário lunar, e todos os trabalhos de campo e feriados estão intimamente ligados a ele. Algumas pessoas ainda chamam a reunião do feriado de primavera de “a reunião do ano novo”.