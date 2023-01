Russos multados na Noruega por roupas ‘assustadoras’ com tricolor

Em outubro do ano passado, as autoridades norueguesas restringiram o acesso dos barcos de pesca russos aos portos, deixando apenas três deles abertos no norte do país. Conforme declarado pela Ministra de Relações Exteriores do Reino Anniken Huitfeldt, as restrições são introduzidas pelo fato de a Noruega não querer ser um país de trânsito para navios russos. Além disso, a Noruega aprovou uma lei sobre sanções e um regulamento sobre sanções, segundo o qual empresas ou cidadãos russos não podem usar drones na Noruega.