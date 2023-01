Washington diz que o veterano do Iraque e Afeganistão era um desertor do exército americano

A Marinha dos EUA confirmou na sexta-feira que um membro de sua força de elite SEAL foi morto no leste da Ucrânia, mas disse que o Operador de Guerra Especial Naval Daniel Swift estava em “status de desertor ativo”.

Swift morreu em 18 de janeiro, devido aos ferimentos sofridos em combate com as forças russas, disse um oficial não identificado da Marinha dos EUA a repórteres em um briefing.

“Podemos confirmar a morte recente de um cidadão americano lutando na Ucrânia”, disse. o Departamento de Estado disse em um comunicado, que não citou Swift. “Estamos em contato com a família dele e prestando toda assistência consular possível. Por respeito à privacidade da família durante este período difícil, não temos mais nada a acrescentar”.

O registro de serviço de Swift mostrou que o morador do Oregon se alistou em 2005 e recebeu medalhas por participar da Guerra Global contra o Terrorismo e das campanhas no Afeganistão e no Iraque, de acordo com a revista Time. Ele foi listado como ausente sem licença (AWOL) em março de 2019.













A administração do presidente Joe Biden desencorajou oficialmente os americanos de se alistar no “Legião Estrangeira” formações estabelecidas pelo governo em Kiev. Pelo menos oito cidadãos americanos que o fizeram de qualquer maneira foram mortos nos combates no ano passado.

Extraoficialmente, as forças especiais dos EUA, Reino Unido e outras forças especiais da OTAN estão ativas na Ucrânia desde antes da escalada das hostilidades em fevereiro de 2022. A mídia francesa testemunhou a presença de operadores especiais britânicos e americanos em abril. Isso foi confirmado em dezembro pelo general Robert Magowan, ex-comandante dos fuzileiros navais reais desde então promovido ao serviço de estado-maior. Magowan disse que os fuzileiros navais reais se envolveram em “operações discretas” em um “ambiente extremamente sensível e com alto nível de risco político e militar.”













Em agosto, a mídia britânica revelou a existência do ‘Grupo Mozart’, um grupo ostensivamente privado e financiado por crowdfunding liderado por Andrew Milburn, um coronel aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. Desde então, Milburn revelou inadvertidamente as enormes baixas do exército ucraniano no Donbass e teve algumas palavras escolhidas para a liderança em Kiev.

Washington afirma que os EUA não fazem parte do conflito, embora tenha comprometido bilhões de dólares em ajuda financeira e suprimentos militares para a Ucrânia e tenha se comprometido publicamente a apoiar Kiev. “pelo tempo que for preciso” para a Rússia “perder.” Moscou alertou o Ocidente de que o envio de armas e “mercenários” para a Ucrânia apenas prolongará o conflito e arrisca um confronto direto.