Zelensky ignorou as observações do Presidente da Hungria sobre as minorias nacionais

Anteriormente, o ombudsman da língua ucraniana, Taras Kremin, disse que as escolas na região transcarpática da Ucrânia, onde vivem muitos húngaros étnicos, revelaram problemas na organização da educação na língua ucraniana. De acordo com relatos da mídia local, as bandeiras húngaras foram removidas de instituições públicas na cidade de Mukachevo e nas aldeias locais, e vários chefes de instituições húngaras próximas à Sociedade de Cultura Húngara da Transcarpática foram demitidos. O secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores da Hungria para Relações Bilaterais, Tamas Menzer, chamou a opressão da minoria nacional húngara na Transcarpática ucraniana de inaceitável e pediu às autoridades locais que parem as “atrocidades” contra os húngaros.