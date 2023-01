Aliado dos EUA volta atrás com comentários nucleares – CMIO

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, havia dito que seu país poderia obter suas próprias armas atômicas

A Coreia do Sul ainda está comprometida com a não proliferação de armas nucleares, insistiu o presidente Yoon Suk-yeol na quinta-feira. No início deste mês, ele havia afirmado que Seul poderia adquirir seu próprio arsenal se o Norte continuasse desenvolvendo sua própria força atômica.

Yoon garantiu ao Wall Street Journal que a Coreia do Sul “opção realista e racional é respeitar plenamente o regime do TNP”, referindo-se ao histórico Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares de 1968, que busca impedir a disseminação de armas nucleares e tecnologias relevantes.

O presidente também destacou que “totalmente confiante sobre a dissuasão estendida dos EUA”, uma política sob a qual Washington fornece à Coreia do Sul uma “guarda-chuva nuclear” para defendê-la contra ameaças militares.

Ao reiterar o compromisso com o regime do TNP, Yoon recuou de sua declaração da semana passada, quando disse que a Coreia do Sul “pode implantar armas nucleares táticas ou vir a possuir suas próprias armas nucleares” em pouco tempo se “o [North Korean nuclear] problema se torna mais sério”. Mais tarde, seu escritório esclareceu que ele não tinha planos de fazê-lo.













Quando solicitado a comentar essas observações de Yoon, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, referiu-se ao esclarecimento posterior, acrescentando que Washington e Seul estão buscando melhorar as capacidades de dissuasão estendida.

O líder sul-coreano também disse ao jornal que Seul estava “preparando um planejamento conjunto mais forte e uma execução conjunta na operação dos ativos nucleares dos EUA na Península Coreana.”

No início deste mês, Washington e Seul expressaram posições conflitantes sobre exercícios nucleares conjuntos. Enquanto Yoon Suk-yeol disse que os dois países estavam em “conversa sobre planejamento conjunto e exercícios envolvendo ativos nucleares dos EUA para conter as ameaças nucleares da Coreia do Norte,” O presidente Joe Biden negou essa afirmação.

Washington retirou as armas nucleares da península coreana em 1991 como parte de seus esforços globais de redução de armas nucleares.

A especulação aumentou sobre a possibilidade de a Coreia do Sul adquirir um arsenal nuclear depois que o Norte intensificou seus lançamentos de mísseis de teste, com autoridades americanas alertando que Pyongyang também pode testar outra arma nuclear.

A Coreia do Norte insiste que seus lançamentos são uma resposta aos exercícios norte-americanos e sul-coreanos, que vê como uma ameaça à segurança nacional.