As sanções dos EUA aos painéis solares chineses prejudicam sua própria agenda verde e prejudicam os americanos – CMIO

Graças aos jogos políticos e ao lobby dos combustíveis fósseis, Washington está dando um tiro no próprio pé em relação à energia limpa

De acordo com um recente relatório do South China Morning Post citando a Associação da Indústria de Silício da China, no mês passado, os principais fabricantes chineses de painéis solares Longi Green, TCL Zhonghuan e Tongwei cortaram seus preços em até 27% devido aos cortes nos custos de matéria-prima. .

Isso deve beneficiar o mundo e principalmente a Europa, à medida que o continente diversifica seu portfólio de energia em meio ao conflito em andamento na Ucrânia e às interrupções no fornecimento de gás da Rússia.

A China é líder mundial na produção de painéis solares. Ela fornece mais de 80% dos painéis fotovoltaicos do mundo, segundo informações da Agência Internacional de Energia. Em seu 14º período de plano quinquenal de 2021 a 2025, espera-se que Pequim adicione pelo menos 570 gigawatts (GW) de energia eólica e solar antes de sua meta de neutralidade de carbono estabelecida para 2060. as fontes de energia combustível representarão mais de 80% do portfólio de energia do país.

Da mesma forma, a União Européia de 27 membros estabeleceu uma meta semelhante para 2050. Com isso, a UE planeja diversificar seu portfólio longe dos combustíveis fósseis, e o conflito na Ucrânia acelerou esses planos. As estimativas sugerem que o bloco adicionou um recorde de 41,4 GW de energia solar em 2022, 47% a mais que no ano anterior, e está projetado para adicionar outros 53,6 GW este ano para aumentar sua capacidade total para 262 GW. Os preços reduzidos da China economizarão uma parte considerável das mudanças para a UE, à medida que expande sua transição de energia verde, dado o fato de que o bloco importa cerca de 50% de seus painéis da China.

O SCMP citou Frank Haugwitz, fundador da Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory, dizendo que os preços mais baixos da China também estimularão “Nova demanda, não apenas na Europa, mas também em outros mercados importantes no Sudeste Asiático, Oriente Médio e África.” Mas há um país-chave que não se beneficiará das exportações mundiais de painéis solares da China: os Estados Unidos. E isso se deve inteiramente às sanções que Washington impôs aos painéis solares chineses e à proibição total de componentes de energia solar da Região Autônoma Uigur de Xinjiang, na China, devido a alegações de trabalho forçado.

Os EUA ainda não forneceram nenhuma evidência concreta para apoiar sua campanha de intimidação dos direitos humanos em Xinjiang – e a maioria da comunidade internacional, incluindo todos os principais países muçulmanos, não a comprou. Essas alegações são tão improváveis ​​que os próprios advogados do Departamento de Estado dos EUA duvidaram que qualquer ação legal contra a China sobre alegações de genocídio feitas por algumas autoridades dos EUA seria mesmo possível.













Com efeito, os EUA estão sufocando seu próprio desenvolvimento de energia verde por meio de bloqueios auto-impostos, por exemplo, as sanções contra painéis solares e polissilícios chineses, e lançando sérias dúvidas sobre se Washington poderia ou não atingir suas próprias metas de neutralidade de carbono. Os EUA, por meio dessas sanções, se bloquearam das principais cadeias de suprimentos globais da indústria solar – e é altamente duvidoso que a fabricação doméstica possa compensar essa perda.

A mudança climática é uma questão internacional séria que exige uma resposta robusta e coletiva da comunidade global. Todas as espécies do nosso planeta estão ameaçadas devido às mudanças climáticas antropogênicas. A vida humana organizada como a conhecemos está em jogo. De acordo com um relatório de setembro de 2021 da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), os EUA correm um risco particular dos efeitos deletérios das mudanças climáticas devido à infraestrutura em ruínas do país, e as comunidades minoritárias correm um risco particular.

Claro, o tamanho e o poder do lobby dos combustíveis fósseis são imensos. Eles são um dos criadores de reis em Washington. No ciclo intermediário de 2017-18, superou o lobby renovável em 13 para um nas corridas e é, sem dúvida, uma força significativa por trás da campanha antichinesa. Como líder mundial em tecnologia verde, a China é essencialmente o principal adversário do blob enquanto luta para se firmar em um mundo que está passando rapidamente por suprimentos de energia suja.

Os riscos apresentados pela mudança climática não são conceitos abstratos ou distantes, uma vez que a mudança climática continua a provocar ondas de calor recordes, furacões mortais e outros eventos climáticos extremos que, somente nos EUA, colocam milhões em perigo, às vezes nocautearam redes elétricas regionais inteiras e já estão matando centenas anualmente. Dadas essas apostas, os EUA têm o dever para com seus cidadãos de diversificar seu portfólio de energia para fontes renováveis ​​e construir uma infraestrutura de proteção que possa mitigar esses eventos.

Os formuladores de políticas em Washington estão prestando um péssimo serviço a seus eleitores ao manter essas falsas sanções contra a China. O papel central de Pequim como grande produtor de painéis solares não pode ser negado, e a percepção da identidade da China como um adversário geopolítico central dos EUA é irrelevante. Tempo é essencial. Para que os EUA façam prontamente sua parte na luta global contra a mudança climática e também garantam a vida e o bem-estar de seus cidadãos, devem suspender as sanções impostas à indústria de painéis solares da China.