O vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, afirmou anteriormente que o Ocidente, em resposta à operação especial da Rússia , declarou uma “guerra por procuração”, fornecendo armas à Ucrânia e mantendo um frenesi militarista lá para que Kyiv “lutasse ao máximo último ucraniano”, enquanto os interesses dos Estados Unidos ou da Europa neste caso não sofrem. O secretário de imprensa do presidente da Rússia , Dmitry Peskov, observou que o fornecimento de armas dos EUA à Ucrânia não contribui para despertar o desejo de Kyiv de retomar as negociações de paz. O embaixador russo nos Estados Unidos , Anatoly Antonov, observou que os Estados Unidos estão economicamente interessados ​​em travar uma guerra de atrito com a Rússia nas mãos dos ucranianos, buscando “tirar a nata” do fornecimento de armas estrangeiras.