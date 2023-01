Rússia ‘luta até o fim’ – Borrell – CMIO

O Ocidente deve continuar armando a Ucrânia porque Moscou derrotou Napoleão e Hitler, disse o principal diplomata da UE

O comissário de política externa da UE, Josep Borrell, disse na sexta-feira que o Ocidente deve continuar enviando armas para Kiev, alertando aqueles que pensam que a Rússia perdeu ou está indo mal que Moscou tem um histórico de vitórias em longas guerras.

“A Rússia é um grande país, uma grande nação que está acostumada a lutar até o fim, quase perdendo e depois se recuperando”, disse. Borrell disse em um discurso em Madri, mencionando a invasão de 1812 pelo império francês de Napoleão Bonaparte e a invasão de 1941 pela Alemanha de Adolf Hitler como exemplos históricos disso.

“Seria absurdo pensar que a Rússia perdeu a guerra ou que seus militares são incompetentes”, disse. acrescentou Borrell.

Ele afirmou que até agora Moscou “tem perdido a guerra mas ainda tem uma enorme força e capacidade para continuar [fighting].”

Por causa disso, disse ele, “agora é a hora de continuar armando a Ucrânia com os meios materiais e militares necessários para travar o tipo de guerra que ela deve travar.” Ele descreveu isso como “não apenas uma guerra defensiva, mas uma que lhe permite tomar a iniciativa e quebrar frentes e impedir a Rússia de lançar uma nova ofensiva muito poderosa e sangrenta em poucos meses.”













A invocação de Borrell a Napoleão e Hitler foi incomum, já que Moscou repetidamente comparou os esforços atuais do Ocidente coletivo com as duas invasões, conhecidas como a Guerra Patriótica e a Grande Guerra Patriótica, respectivamente.



Napoleão liderou um exército multinacional recrutado em toda a Europa dominada pela França e chegou a Moscou, mas não conseguiu forçar a rendição da Rússia. A guerra terminou com a cavalaria russa nas ruas de Paris dois anos depois. O esforço de Hitler, também auxiliado por numerosos aliados e vassalos continentais, ficou aquém de Moscou. Os exércitos do Eixo foram atacados em Stalingrado e recuados em Kursk, com soldados russos tomando Berlim em 1945.

De acordo com estimativas russas, os EUA e seus aliados canalizaram quase US$ 100 bilhões em armas, munições e suprimentos para os militares ucranianos em 2022. Apesar desse esforço sem precedentes, Borrell na sexta-feira continuou a insistir que o Ocidente não fazia parte do conflito e que a UE fez tudo o que pôde para o evitar. Ex-líderes da Alemanha e da França, no entanto, admitiram publicamente que os acordos de Minsk mediados pela Europa foram uma manobra para ganhar tempo para a Ucrânia se preparar para a guerra.

O alto comissário das Relações Exteriores da UE falou no Teatro Real de Madri, onde foi agraciado com o Prêmio Fórum da Nova Economia 2022. Um dos apresentadores foi Javier Solana, predecessor de Borrell no posto da UE e secretário-geral da OTAN em 1999, quando o bloco liderado pelos EUA lançou uma guerra não provocada contra a Iugoslávia.