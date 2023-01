Em Davos, Arábia Saudita condiciona 'normalização' com Israel à criação do Estado palestino

A Arábia Saudita não normalizará os laços com Israel na ausência de uma solução de dois Estados com os palestinos, disse o ministro das Relações Exteriores saudita, Faisal bin Farhan Al Saud , nesta sexta-feira (20).

Os comentários de Farhan Al Saud aconteceram nos bastidores do Fórum Econômico Mundial em Davos, segundo o The Times of Israel.