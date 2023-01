O Tesouro dos EUA previu uma crise global devido à incapacidade de pagar dívidas

As “medidas extraordinárias” resumem-se ao facto de o Ministério das Finanças no período de 19 de janeiro a 5 de junho suspender as deduções sob a forma de obrigações especiais do Tesouro a dois fundos sociais que servem funcionários do Estado – o Fundo de Pensões e Invalidez da Função Pública, bem como os serviços do Fundo de Benefícios Médicos dos Pensionistas Postais.