Primeiro-ministro britânico multado por violação do cinto de segurança – CMIO

Rishi Sunak recebeu um “aviso de penalidade fixa” pelo que ele admitiu ser um “erro de julgamento”

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, foi multado pela polícia de Lancashire por andar em um carro sem cinto de segurança. Ele admitiu anteriormente ter removido a restrição para filmar um vídeo de mídia social que foi postado no Instagram.

Em um comunicado na noite de sexta-feira, a polícia de Lancashire disse: “Você deve estar ciente de que um vídeo está circulando nas mídias sociais mostrando um indivíduo deixando de usar o cinto de segurança enquanto passageiro em um carro em movimento em Lancashire.”

“Depois de analisar este assunto, emitimos hoje um homem de 42 anos de Londres com uma oferta condicional de penalidade fixa”, disse. a declaração continuou.

O porta-voz de Sunak, Jamie Davies, disse à BBC na sexta-feira que “é claro” o primeiro-ministro não se considerava acima da lei. O não uso do cinto de segurança é punível com uma multa de £ 100 no local, que pode chegar a £ 500 se os tribunais se envolverem, de acordo com a BBC.

Sunak era apenas “capturado” pulando o cinto por causa de um vídeo que sua equipe postou em seu Instagram na quinta-feira, no qual ele fala para a câmera do banco de trás de um carro em movimento sobre o “subindo de nível” programa de investimento direcionado à comunidade. O clipe promocional parece ter sido removido na sexta-feira.

Por meio de seu porta-voz, Sunak insistiu que a ausência de uma restrição de segurança foi devido a um “erro de julgamento”e que ele apenas o removeu por um minuto para filmar o vídeo. Sunak “aceita plenamente que isso foi um erro e pede desculpas”, disse Davies. “O primeiro-ministro acredita que todos devem usar cinto de segurança.”













Os adversários do PM, porém, não o deixavam escapar tão facilmente. Uma porta-voz trabalhista sugeriu que era apenas mais uma prova de que Sunak não conseguia se conectar com o homem comum, argumentando que a lista de coisas que o líder conservador não podia fazer – de usar cinto de segurança a usar um cartão de débito para administrar a economia do Reino Unido – feita para “visão dolorosa sem fim.” Um democrata liberal sênior concordou, brincando que estava tão acostumado a voar em jatos particulares que havia esquecido como andar de carro.

O próprio partido de Sunak foi mais compreensivo. O parlamentar do Blackpool South, Scott Benton, disse à BBC que a polícia estava perdendo tempo perseguindo o primeiro-ministro por uma acusação claramente motivada por motivos políticos, quando havia um crime real a ser combatido.

O ex-chanceler tem lutado para tranquilizar o país que pode “crescer a economia” e controlar a inflação depois de substituir Liz Truss no ano passado, mesmo com vários especialistas econômicos prevendo que a economia global está caminhando para uma recessão inevitável este ano.