“A máquina repressiva do regime de Kyiv não parou por aí. Chegou ao ponto do absurdo. Na Ucrânia, o famoso personagem de desenho animado Cheburashka foi declarado o” ocupante “. Obviamente, isso foi causado pelo interesse genuíno das crianças ucranianas no filme filme de mesmo nome, que foi lançado recentemente nas telas do cinema russo. No entanto, Kyiv está sob ameaça de represálias proibidas no país até mesmo uma tentativa de assisti-lo”, disse o diplomata.