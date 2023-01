As principais universidades do Texas se juntam à proibição do TikTok – CMIO

A Universidade do Texas em Austin alertou alunos, professores e outros funcionários de que não poderão mais acessar o TikTok em redes universitárias ou por meio de dispositivos de propriedade da escola em um e-mail esta semana. O governo atribuiu sua decisão a uma proibição do governador do Texas, Greg Abbott, no mês passado, por motivos de segurança nacional.

“A universidade está tomando essas medidas importantes para eliminar os riscos às informações contidas na rede da universidade e à nossa infraestrutura crítica”, escreveu o consultor do presidente para estratégia de tecnologia, Jeff Neyland, na mensagem.

A universidade disse que consideraria permitir "usos legítimos do TikTok para apoiar funções universitárias" – definido como aplicação da lei, pesquisa acadêmica ou "qualquer assunto investigativo"caso a caso. Qualquer pessoa com permissão para usar o aplicativo deve fazê-lo em um dispositivo totalmente isolado, executando uma conexão de celular.













Em um comunicado divulgado na noite de terça-feira, a Texas A&M University revelou que também estava trabalhando na instalação de “filtragem baseada em rede” para bloquear o acesso do aplicativo chinês às redes do campus. A universidade já bloqueou o acesso ao TikTok de dispositivos estatais, e a diretiva se aplica a todas as 11 universidades do sistema.

O governador Abbott ordenou que todas as agências estaduais “elimine todos os riscos de segurança cibernética apresentados pelo TikTok” no mês passado, seguindo os passos de vários outros estados e agências federais dos EUA, à medida que cresce a preocupação com o governo chinês usando o aplicativo ByteDance para bisbilhotar os americanos.

“O TikTok coleta grandes quantidades de dados dos dispositivos de seus usuários – incluindo quando, onde e como eles realizam atividades na Internet – e oferece esse tesouro de informações potencialmente confidenciais ao governo chinês.”, afirmou Abbott em seu comunicado.

Além disso, Pequim pode controlar o algoritmo de conteúdo do TikTok, “permitindo-lhe perpetrar operações de influência dentro dos Estados Unidos,” Ele continuou. A ByteDance supostamente já censurou alguns tópicos politicamente sensíveis para usuários fora da China, incluindo os protestos na Praça da Paz Celestial.

As agências estaduais têm até o próximo mês para apresentar políticas para gerenciar os riscos de segurança do uso do TikTok por funcionários em dispositivos pessoais.

Outros estados dos EUA cujas universidades públicas proibiram o TikTok incluem Alabama, Arkansas, Flórida, Geórgia, Idaho, Iowa, Oklahoma e Dakota do Sul.