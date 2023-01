Lavrov e o chefe do CICV discutiram as perspectivas de trabalho nas repúblicas de Donbass

O ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, e a chefe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Egger Spoljarich, discutiram as perspectivas do trabalho do comitê nas repúblicas de Donbass durante conversas na sexta-feira. Moscou espera imparcialidade na avaliação do comitê sobre a situação na Ucrânia , disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia após a reunião.