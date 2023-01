Pfizer tentou ‘intimidar’ a Índia – ministro – CMIO

Nova Delhi nunca aprovou a injeção da empresa, pois a farmacêutica dos EUA aparentemente queria proteção contra processos judiciais sobre efeitos adversos

A farmacêutica norte-americana Pfizer tentou “intimidar o governo indiano” em conceder-lhe indenização de ação legal sobre sua vacina Covid-19, afirmou o ministro de Eletrônica e Tecnologia, Rajeev Chandrasekhar. A vacina nunca foi aprovada na Índia.



“Apenas para lembrar a todos os indianos, que a Pfizer tentou intimidar o governo da Índia a aceitar as condições de indenização”, disse. Chandrasekhar twittou na sexta-feira. O ministro então acusou três proeminentes líderes da oposição de “empurrando vacinas estrangeiras durante a Covid”.

O tweet de Chandrehaskar apresentou um vídeo do CEO da Pfizer, Albert Bourla, sendo emboscado por um repórter na reunião anual do Fórum Econômico Mundial no resort suíço de Davos nesta semana. Perguntado quando soube que as vacinas de sua empresa “não interrompeu a transmissão” do coronavírus, Bourla se recusou a responder.

Bourla afirmou em 2021 que seu produto era "100% eficaz na prevenção de casos de Covid-19"

Bourla afirmou em 2021 que seu produto era “100% eficaz na prevenção de casos de Covid-19” apesar da Pfizer nunca testando se interromperia a transmissão ou não. No entanto, a Pfizer não foi obrigada a provar se seu tiro interrompeu a transmissão para garantir a aprovação de emergência nos EUA e na UE, enquanto alguns estudos mostraram que reduziu a transmissão de variantes iniciais do Covid-19.

A Índia recusou-se a conceder a qualquer fabricante de vacina proteção contra reclamações relacionadas aos efeitos colaterais da vacina, com fontes do governo argumentando que aceitar a cláusula de indenização deixaria o próprio governo, e não o fabricante, responsável em caso de ações judiciais. Consequentemente, a Pfizer e a Moderna se recusaram a enviar suas vacinas baseadas em mRNA para a Índia.













A Índia aprovou inicialmente uma variante fabricada localmente da vacina Oxford-AstraZeneca, outra vacina fabricada internamente chamada Covaxin e o Sputnik V. Moderna da Rússia.

A Pfizer goza de indenização nos Estados Unidos sob uma série de leis pró-indústria e na UE sob contratos confidenciais assinados pela empresa farmacêutica e pelos estados membros. O Reino Unido também concedeu proteção à Pfizer contra ações legais, alterando a lei para proteger tanto a empresa quanto a equipe de saúde que administrava a vacina.

Nos EUA, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) anunciaram na semana passada que investigariam uma possível ligação entre a vacina Covid-19 da Pfizer e derrames entre idosos, mas insistiram que “é muito improvável” que existe um “verdadeiro risco clínico”. A injeção da Pfizer também foi associada a um risco aumentado de parada cardíaca, principalmente em homens jovens.