Com seus próprios estoques supostamente esgotados, o Pentágono está lutando para manter as forças de Kiev lutando

Os EUA pediram às suas forças estacionadas na Coreia do Sul que forneçam equipamento militar para a Ucrânia, informou o Departamento de Defesa na quinta-feira. Embora o Pentágono não tenha declarado que tipo de equipamento seria requisitado, relatórios anteriores sugeriram que os EUA estão comprando projéteis de artilharia de Seul.

As Forças dos EUA na Coreia confirmaram o pedido do Pentágono, com um porta-voz dizendo que teria “impacto zero em nossas operações e nossa capacidade de executar nosso compromisso inflexível com a defesa de nosso aliado, a República da Coreia.”

O porta-voz não especificou que tipo de equipamento foi solicitado, quanto seria fornecido ou se algum já foi transferido.

No entanto, o New York Times afirmou na terça-feira que o Pentágono já deu à Ucrânia projéteis de artilharia de 155 mm de seus estoques na Coréia do Sul e em Israel. Os EUA forneceram à Ucrânia pouco mais de um milhão dessas bombas, “uma porção considerável” dos quais vieram desses dois países, informou o jornal, citando um funcionário anônimo dos EUA.













As forças ucranianas atualmente disparam entre 4.000 e 7.000 desses projéteis por dia, de acordo com autoridades americanas entrevistadas pela CNN. As estimativas do fogo russo variaram enormemente entre 5.000 e 60.000 tiros de artilharia por dia. A desvantagem da artilharia da Ucrânia é agravada pelo fato de que seus canhões doados pelo Ocidente – o alemão Panzerhaubitze 2000 e o obus americano M777, por exemplo – nunca foram projetados para tais cadências de tiro sustentadas e são atormentados por avarias no campo de batalha.

os EUA são “olhando sob cada pedra” para munição, disse um oficial anônimo à Fox News na quarta-feira. Meses de reportagens na mídia sugeriram que o esforço liderado pelos Estados Unidos para armar a Ucrânia deixou os estoques em algumas nações da OTAN perto do ponto de exaustão.

Neste contexto, o secretário de Defesa Lloyd Austin viajou para a Alemanha esta semana para liderar uma reunião do ‘Grupo de Contato de Defesa’, um painel de quase 50 países que se reúnem regularmente para prometer novos pacotes de armas para a Ucrânia. Falando antes da reunião na quinta-feira, Austin disse que os EUA estão procurando “energizar a base industrial” produzir mais armas e munições.