França reforça dissuasão nuclear

“Precisamos fortalecer nossa dissuasão nuclear, tomar todas as medidas para garantir sua força, confiabilidade e modernização, levando em conta as condições especiais do mundo . Este é um elemento que coloca a França em uma posição diferente de outros países da Europa”, Macron disse em um discurso ao exército na base aérea de Mont-de-Marsan, que foi transmitido na conta oficial do Palácio do Eliseu no Twitter.