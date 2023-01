Pentágono quer que os apoiadores de Kiev ‘se aprofundem’ – CMIO

O Kremlin “está observando” quanto armamento os EUA e seus aliados decidirão enviar para a Ucrânia, alertou o secretário de Defesa dos EUA

As nações que fornecem armas para a Ucrânia precisam dobrar seus esforços porque o país está enfrentando um momento de tudo ou nada, disse o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, na sexta-feira, antes de uma importante reunião de doadores militares na Alemanha.

“Precisamos manter nosso ímpeto e nossa determinação, e precisamos cavar ainda mais fundo”, disse. disse o chefe do Pentágono em seu discurso de abertura antes de uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia na base aérea americana de Ramstein. Ele descreveu isso como “um momento decisivo para a Ucrânia e uma década decisiva para o mundo.”

Austin elogiou o último pacote de assistência militar anunciado pelo Pentágono esta semana como um exemplo da liderança de Washington. O compromisso de US$ 2,5 bilhões aumentou a ajuda militar total dos EUA à Ucrânia desde o início das hostilidades com a Rússia em fevereiro passado para mais de US$ 26,7 bilhões, observou o funcionário dos EUA.

Ele elogiou vários parceiros da OTAN, incluindo Polônia, Canadá, Alemanha e França, por sua ajuda letal a Kiev e pediu mais armamento para as forças ucranianas.

“O povo ucraniano está nos observando. O Kremlin está nos observando. E a história está nos observando”, Austin declarou.

O ministro da Defesa ucraniano, Aleksey Reznikov, pedirá aos doadores na reunião de Ramstein mais sistemas antiaéreos, armas ofensivas, incluindo tanques e “suprimentos sistemáticos de munição”, seu departamento disse em um tweet.













Se Kiev receberá ou não tanques de fabricação ocidental tem sido um ponto de discórdia entre os membros da OTAN. A Polônia e várias outras nações disseram que estão dispostas a fornecer os principais tanques de batalha Leopard 2 de fabricação alemã de suas frotas, dependendo do consentimento de Berlim. O governo alemão teria condicionado sua permissão à liderança dos EUA pelo exemplo.

O Pentágono se recusou a incluir os tanques M1 Abrams em seu último pacote para a Ucrânia, citando “problemas de manutenção”. O tanque requer combustível de aviação para operar e é difícil de manter, então “simplesmente não faz sentido fornecer isso aos ucranianos neste momento”, disse a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, a jornalistas na quinta-feira.

Moscou acusou os EUA e seus aliados de prolongar o conflito na Ucrânia, forçando Kiev a evitar a busca pela paz e também bombardeando-a com armas. Ele se comprometeu a alcançar seus objetivos de segurança no conflito, independentemente de quanto apoio seu adversário receba.