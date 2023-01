Pelo menos 54 personalidades da mídia de alto nível estão conectadas a grupos que o magnata ajudou a financiar, afirmou a MRC Business

O bilionário George Soros tem links para dezenas de figuras proeminentes da mídia nos EUA e além, por meio de organizações que ele financiou, afirmou um órgão conservador dos EUA.

No último relatório de uma investigação em três partes, publicado na terça-feira, a MRC Business examinou os laços do magnata nascido em Budapeste, concluindo que ele “confirmou-se como um dos influenciadores mais poderosos da política global por meio de sua incrível influência na mídia.”

A MRC Business disse que descobriu pelo menos “54 figuras importantes do jornalismo e da mídia ativista que estão conectadas a organizações financiadas por Soros.” A lista inclui a principal âncora internacional da CNN, Christiane Amanpour, o âncora da NBC News, Lester Holt, e Cesar Conde, presidente do NBCUniversal News Group, que supervisiona os canais NBC News, MSNBC e CNBC.













Muitos dos 54 indivíduos desempenham papéis proeminentes em instituições financiadas por Soros. Por exemplo, Amanpour é consultor sênior do Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), que recebeu US$ 2,75 milhões do magnata entre 2018 e 2020, enquanto Holt está listado como membro do conselho da mesma organização. Conde é curador do Aspen Institute, que recebeu mais de US$ 1 milhão do bilionário entre 2016 e 2020.

De acordo com o MRC, no total, Soros canalizou mais de US$ 32 bilhões para suas organizações em uma oferta “para espalhar sua agenda radical de ‘sociedade aberta’ sobre aborto, economia marxista, antiamericanismo, desfinanciamento da polícia, extremismo ambiental e fanatismo LGBT.” Esses esforços valeram a pena, permitindo-lhe “ajudar a doutrinar milhões com seus pontos de vista no dia-a-dia”afirma o grupo.

O MRC afirmou anteriormente que Soros tem laços financeiros com pelo menos 253 organizações de mídia em todo o mundo, financiando-as por meio de seus grupos sem fins lucrativos e permitindo que ele alcance telespectadores e ouvintes em praticamente todos os cantos do mundo.

Comentando o relatório, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, observou na quinta-feira que tais revelações podem ser comparadas a um “bomba nuclear”. Deve ser provado que os principais meios de comunicação dos EUA “receberam dinheiro para ajustar sua cobertura, toda a democracia dos EUA poderia ser embrulhada em sua Constituição e jogada no lixo da história”, ela disse.