Quais países da América Latina têm as maiores reservas de ouro?

A este país seguem-se o Brasil , com 130 toneladas, e o México, com 120. Estas nações são as únicas da América Latina cujas reservas de ouro se situam acima de 100 toneladas.

Com 61,74 toneladas localiza-se a Argentina, depois a Bolívia, com 42,51, e o Peru, com 34,68. No entanto, Uruguai, Chile, República Dominicana e Honduras são os países que menos reservas de metal reportam, pois seu índice não chega a uma tonelada, de acordo com estatísticas da plataforma especializada em mercados.

O México mostra um comportamento variado em termos de suas reservas de metal, que até diminuíram, atingindo 120,04 toneladas no final de 2022 em comparação com as 120,07 reportadas em junho de 2020.

Segundo José Ignacio Martínez Cortés, coordenador do Laboratório de Análise de Comércio , Economia e Negócios (LACEN) da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), a quantidade de reservas de ouro mantidas pelos bancos centrais está intimamente ligada ao tamanho da economia em questão.

A aquisição de ouro pelos bancos centrais disparou no último trimestre de 2022. De acordo com os números do Conselho Mundial do Ouro (WGC, na sigla em inglês), só no terceiro trimestre de 2022, as entidades bancárias compraram cerca de 400 toneladas.