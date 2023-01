Por que a Rússia mantém relações amistosas com um dos principais membros da OTAN – CMIO

Como a Rússia e a Türkiye conseguiram manter laços amigáveis ​​apesar dos conflitos e contradições

Cinco anos atrás, a Operação Olive Branch de Türkiye começou com ataques aéreos maciços, colunas de veículos blindados, tanques com apoio de infantaria e forças especiais limpando territórios sírios. Os militares turcos entraram em uma região onde as tropas russas estavam estacionadas apenas um dia antes. O incidente prejudicou severamente as relações entre Moscou e Ancara.

Apesar disso, Rússia e Türkiye não romperam os laços. Em meio aos conflitos na Síria, no Cáucaso e na Ucrânia, ambos os lados recorreram ao compromisso e continuaram mantendo um diálogo construtivo e mutuamente benéfico. Neste artigo, turkologistas russos exploram como o antigo inimigo de Moscou e um dos mais antigos estados membros da OTAN se tornou um dos parceiros mais estáveis ​​da Rússia.













conflitos sírios

O exército turco iniciou a Operação Ramo de Oliveira em 20 de janeiro de 2018, como resposta ao bombardeio de territórios fronteiriços do lado sírio. A operação ocorreu em Afrin, região noroeste da Síria habitada principalmente por curdos. Foi dirigido contra destacamentos das Forças de Defesa do Povo Curdo e o Partido da União Democrática fundado pelos curdos.

Ao fazer isso, Türkiye afetou os interesses das Forças Armadas Russas oficialmente estacionadas na Síria a pedido do governo sírio. Um ano antes do início da Operação Ramo de Oliveira, a Rússia introduziu em Afrin um grupo do Centro de Reconciliação dos Lados Opostos e a presença dos militares russos tornou-se uma espécie de garantia de segurança para os curdos. No início da operação, por questões de segurança, as forças armadas russas foram transferidas para a parte sudeste da província – em particular, para a área de Tell Rifaat, na estrada para Aleppo.

Os curdos presumiram que a Rússia havia dado luz verde para o ataque. A operação de Ancara começou com o bombardeio maciço de Afrin. Embora os sistemas de defesa antimísseis S-400 localizados na Base Aérea Russa de Khmeimim pudessem ter evitado isso, a Rússia claramente não tinha intenção de usá-los contra Türkiye. “É difícil imaginar um conflito entre a Rússia e Türkiye, que faz parte da OTAN. A Rússia deveria ter derrubado aviões turcos? Isso simplesmente não é possível”, disse o especialista militar Vladimir Evseev na mesa redonda do grupo de mídia internacional Rossiya Segodnya.

Após a conclusão da Operação Ramo de Oliveira, o presidente Recep Tayyip Erdogan disse que Türkiye continuaria conduzindo operações militares em todo o país. “uma grande parte do norte da Síria.” O que isso significava praticamente era que a questão síria colocaria em risco as relações russo-turcas em mais de uma ocasião.

Um dos momentos críticos ocorreu em janeiro de 2020, quando, apoiados pelo exército turco, os militantes tentaram romper as posições do exército do governo sírio. O ataque foi repelido pelas tropas do presidente sírio, Bashar al-Assad, com a ajuda das Forças Aeroespaciais Russas. Isso prejudicou criticamente as relações entre a Rússia e Türkiye. Os políticos mundiais ficaram alarmados com a situação e a probabilidade de um verdadeiro conflito militar entre as duas potências externas. No entanto, as negociações entre o presidente russo Vladimir Putin e Erdogan acabaram pondo fim às tensões.













A questão caucasiana



As contradições entre Moscou e Ancara não se limitam à Síria. Uma questão dolorosa para ambos os lados surgiu recentemente no Cáucaso, onde, por várias décadas, a Armênia e o Azerbaijão se envolveram em uma disputa armada sobre Nagorno-Karabakh. A liderança turca apoiou abertamente o lado do Azerbaijão, enquanto a Rússia está tentando preservar a paz na região por meio de mediação e negociações diplomáticas.

No entanto, mesmo nessas circunstâncias, há espaço para diálogo entre Moscou e Ancara. Um exemplo notável é o trabalho do Centro de Monitoramento Russo-Turco, que monitora o regime de cessar-fogo em Nagorno-Karabakh após o fim da guerra de 44 dias em 2020.

O Centro nem sempre consegue evitar tensões. Por exemplo, o conflito explodiu novamente em março de 2022, quando, de acordo com Yerevan, aldeias no território de Karabakh foram alvejadas pelos militares do Azerbaijão.

No entanto, a situação na região é tão frágil que pode ser agravada sem um único tiro. Em meados de dezembro, um grupo do Azerbaijão que se autodenominava ativistas ambientais bloqueou o corredor Lachin, que está sob o controle das forças de paz russas. Os manifestantes afirmaram que se opõem à extração ilegal de recursos naturais pelas autoridades armênias no território da república não reconhecida e exigem que as autoridades do Azerbaijão inspecionem as minas locais.

O corredor bloqueado pelos ativistas é a única estrada que liga Nagorno-Karabakh à Armênia, o que de fato coloca a república não reconhecida sob bloqueio.

Vladimir Putin e Recep Erdogan ainda não discutiram o assunto. A última discussão sobre o tema Nagorno-Karabakh ocorreu em 1º de novembro de 2022. O presidente russo então informou seu homólogo turco sobre os resultados de sua reunião trilateral com o presidente do Azerbaijão Ilham Aliyev e o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan.

No entanto, os líderes da Rússia e Türkiye mantêm contato regular em outro conflito, que para Moscou é atualmente a questão mais premente.













A crise ucraniana

Este, é claro, é o conflito na Ucrânia. O presidente de Türkiye é quase o único mediador no conflito, pelo menos na questão das trocas de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia, que acontecem com a participação direta de Ancara.

Vale a pena notar que Erdogan pediu a Putin que atribuísse a Ancara o status de mediador oficial na crise ucraniana antes mesmo do início da operação militar russa.

“Apoiamos o estabelecimento da paz na região, especialmente no que diz respeito aos turcos da Crimeia. Discutimos repetidamente essas questões com nossos amigos russos e especialmente com o presidente Putin. Não queremos que a região seja um território dominado pela guerra”, disse o presidente da Türkiye no final do ano passado.

No entanto, Moscou dificilmente vê Ancara como mediadora após sua participação na cúpula anti-russa “Plataforma da Crimeia” organizada por Kiev e o fornecimento de drones militares à Ucrânia – ações que claramente a privaram de neutralidade.

Um relacionamento sólido



Apesar das muitas contradições entre a Rússia e Türkiye, os dois países conseguiram manter um diálogo construtivo e relações amistosas. Um dos principais fatores é a interdependência econômica de Moscou e Ancara, que cresceu rapidamente nos últimos anos. Entre janeiro e setembro do ano passado, o volume de negócios entre a Rússia e a Türkiye superou US$ 47 bilhões, o dobro dos primeiros nove meses de 2021. Isso se deve principalmente ao fato de Moscou usar Ancara para substituir as importações oficiais dos estados ocidentais.













“O diálogo entre a Rússia e Türkiye é baseado em um nível extremamente alto de cooperação comercial e econômica. Este é um aspecto chave. Türkiye estabeleceu um recorde de exportação este ano e uma quantidade significativa de mercadorias foi exportada para a Rússia. Sem isso, a economia turca estaria em um estado muito mais infeliz do que está agora”, afirmou. Viktor Nadein-Rayevsky, pesquisador sênior do Instituto de Economia Mundial e Relações Internacionais, disse à RT.

Além disso, Türkiye depende dos recursos energéticos russos. Apesar da Agência de Notícias Anadolu relatar que Ancara começou a substituir o gás russo e a recorrer a outros fornecedores (conforme o relatório mensal da Autoridade Reguladora do Mercado de Energia), a Federação Russa ainda manteve uma posição de liderança neste campo.

Nadein-Rayevsky também considera a construção da usina nuclear de Akkuyu em Türkiye pela Rússia um fator importante nas relações entre os dois países. A usina está sendo construída na costa sul, na província de Mersin. Esta é a primeira usina nuclear construída na república e o primeiro projeto da indústria nuclear global implementado de acordo com o modelo ‘construir-próprio-operar’. O acordo correspondente entre a Rússia e Türkiye foi assinado em maio de 2010. Os custos do projeto são estimados em cerca de US$ 20 bilhões.

“Os custos de construção são cobertos pela Rússia, sem o investimento de capital turco. A dívida será paga através do fornecimento de eletricidade, paga pelos consumidores turcos a preços pré-acordados. Este modelo é bastante lucrativo para a Rússia. Estamos transformando Türkiye em um centro de gás que fornecerá gás à Europa. Esta é uma grande oportunidade para a Türkiye, pois como distribuidora de recursos, ela terá uma palavra a dizer na determinação dos preços. E os turcos definitivamente não se venderão a descoberto ”, disse o especialista.

Além da cooperação econômica, a Rússia e a Türkiye conseguiram construir relações de confiança e um diálogo construtivo graças ao respeito mútuo, diz Amur Gajiyev, membro do Instituto de Estudos Orientais da Academia Russa de Ciências.

"Ambos os países respeitam as políticas e interesses um do outro e desenvolveram um mecanismo para interação mutuamente respeitosa. A conversa entre eles não está no mesmo nível que entre Türkiye e a OTAN ou Türkiye e outros países ocidentais – não é uma conversa com um estado vassalo, mas um diálogo entre dois poderes iguais. Esse é o segredo por trás da cooperação bilateral eficaz", o especialista disse à RT.













As relações pessoais entre os dois líderes também desempenham um papel importante, acrescenta Nadein-Rayevskiy.

“Putin considera Erdogan um ‘homem de verdade’ que mantém sua palavra. Esta é uma característica nova para o presidente da Türkiye, mas Erdogan demonstrou lealdade às suas obrigações”, disse. ele disse.

De acordo com Amur Gajiyev, outro aspecto importante é que ambos os lados cumpram suas obrigações sob acordos mútuos vinculativos. Isso ficou evidente no contexto do acordo sírio, nos acordos de Karabakh e em outras questões no contexto da cooperação bilateral, como problemas regionais, comércio, cooperação econômica e energética, bem como laços culturais e humanitários.

“Enquanto houver confiança mútua e todos os lados observarem suas obrigações sob os acordos existentes, não haverá obstáculos para a cooperação mutuamente benéfica dos dois países no futuro”, disse. disse Amur Gajiyev.