Fonte: A UE não tem evidências da transferência de mísseis do Irã para a Rússia

Os países ocidentais afirmaram anteriormente que o Irã supostamente fornece drones à Rússia para operações militares na Ucrânia. Moscou e Teerã negaram repetidamente tais acusações. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, disse que Teerã forneceu drones à Federação Russa, mas alguns meses antes do início de uma operação especial na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, em entrevista à RIA Novosti, observou que as declarações ocidentais sobre as supostas entregas de drones do Irã à Rússia permanecem sem fundamento, e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse que esse tópico foi lançado artificialmente na mídia americana.