Ainda não há tanques de fabricação alemã para a Ucrânia – Berlim – CMIO

Os apoiadores de Kiev não chegaram a uma “opinião unânime” sobre o assunto, segundo o ministro da Defesa, Boris Pistorius

As principais nações da OTAN não conseguiram chegar a um acordo na sexta-feira sobre a entrega de tanques de batalha Leopard 2 à Ucrânia, disse o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius. A questão foi discutida em uma reunião de doadores militares ocidentais para Kiev na base aérea americana de Ramstein, na Alemanha.

Houve “sem opinião unânime” ao enviar os tanques de fabricação alemã para Kiev, disse Pistorius a jornalistas, acrescentando que “todos os prós e contras devem ser pesados ​​com cuidado.” Ainda não está claro se tal decisão será tomada em um futuro próximo, afirmou.

A impressão de que a Alemanha era “parado no caminho” de um “coalizão sólida” disposto a enviar tanques para a Ucrânia é “errado,” observou Pistorius. Segundo o ministro, muitos membros da OTAN compartilham da opinião de Berlim de que “existem boas razões para a entrega e boas razões contra [it].”

A Alemanha está, no entanto, se preparando para potencialmente entregar os tanques rapidamente se o sinal verde for dado, afirmou Pistorius. Ele anunciou que ordenou uma inspeção nacional de tanques para determinar a quantidade de equipamentos que o país tem em estoque tanto nas Forças Armadas Alemãs – o Bundeswehr – quanto em armazéns industriais.

O Ministério da Defesa também deve verificar agora se os equipamentos armazenados são compatíveis com os tanques de fabricação alemã usados ​​por outras nações, segundo Pistorius. Esta é a preparação para um dia “que pode vir,” explicou o ministro.

Pistorius se esquivou de uma pergunta sobre se Berlim concederia licenças de reexportação para a Polônia e outros países que possam tentar enviar tanques de fabricação alemã para a Ucrânia. Essa é uma decisão do chanceler Olaf Scholz, disse ele.

A Alemanha há muito reluta em fornecer armas mais pesadas a Kiev, argumentando que gostaria de evitar se tornar uma parte direta do conflito entre Moscou e Kiev. Berlim também insistiu que não tomaria tais decisões unilateralmente, acrescentando que a coordenação com outros membros da OTAN, especialmente os Estados Unidos e a França, era importante.

Mais recentemente, Berlim negou receber qualquer pedido oficial de reexportação de outras nações que tenham tanques Leopard 2 em estoque. Enviá-los para a Ucrânia sem a permissão de Berlim seria “ilegal,” o governo alemão alertou.

A Polônia anunciou planos de enviar tanques Leopard 2 para Kiev, enquanto a Finlândia e a Holanda também ponderaram fazê-lo. A Ucrânia solicitou repetidamente esse equipamento.

A Rússia afirmou que não está preocupada com tais entregas potenciais, acrescentando que os tanques ocidentais dificilmente mudariam a situação no campo de batalha. “Esses tanques podem queimar e vão queimar como o resto [of the weapons],” o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse no início desta semana.