Rússia considera cortar descontos de petróleo – CMIO

As exportações de janeiro não foram afetadas pelas sanções ocidentais, já que o petróleo do país continua em alta demanda, disse o vice-primeiro-ministro

O desconto no petróleo russo aumentou, mas deve ser reduzido à medida que a situação do mercado se estabilizar, anunciou na quinta-feira o vice-primeiro-ministro russo Aleksandr Novak.

Ele observou que o recente aumento no desconto do petróleo foi “natural” porque os compradores estavam levando em consideração os riscos relacionados às sanções ocidentais às exportações russas.

Um embargo da UE ao petróleo bruto russo transportado por via marítima entrou em vigor em 5 de dezembro, juntamente com um teto de preço de US$ 60 para as exportações de petróleo como parte das sanções relacionadas à Ucrânia impostas a Moscou. A proibição das importações da UE de produtos petrolíferos, como diesel e querosene originários da Rússia, entrará em vigor em 5 de fevereiro.

“Vamos ver como as vendas futuras de nossos produtos de exportação serão garantidas. nossas empresas [are working out] todas as rotas logísticas necessárias, trabalhando constantemente nas questões de seguros e compras”, acrescentou Novak.

A mistura de petróleo dos Urais da Rússia foi negociada a um preço médio de US$ 46,82 por barril entre 15 de dezembro e 14 de janeiro, após ser negociada a US$ 57,5 ​​por barril no mês anterior, registrando uma queda de quase 19%, segundo dados do Ministério das Finanças do país.

No início deste mês, Novak atribuiu os altos descontos no petróleo russo em comparação com outros tipos mundiais ao aumento dos preços do frete.

O funcionário insistiu que o petróleo russo ainda está em alta demanda, apesar das sanções, acrescentando que a produção e os suprimentos em janeiro permaneceram inalterados em relação aos níveis de dezembro, já que “Temos uma grande participação na exportação global.” Novak destacou que o equilíbrio energético mundial não poderia ser assegurado sem o petróleo russo.

