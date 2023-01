País da UE ‘mente aberta’ sobre jatos F-16 para a Ucrânia – mídia – CMIO

A Holanda considerará a entrega dos aviões se Kiev os solicitar, informou a ANP

A Holanda consideraria entregar caças F-16 fabricados nos Estados Unidos à Ucrânia para ajudar em sua luta com a Rússia se Kiev solicitar formalmente a aeronave, disse o ministro das Relações Exteriores da Holanda, Wopke Hoekstra, na quinta-feira, conforme citado pela agência de notícias ANP. Os pedidos de Kiev por aviões de design ocidental foram até agora ignorados.

Hoekstra disse em um debate parlamentar que o governo veria tal pedido com “uma mente aberta.” Acrescentou que o país viu “sem tabus” em relação a certos equipamentos militares, mas só doaria as armas se a Ucrânia as pedisse.

A Rússia lançou sua ofensiva militar na Ucrânia no final de fevereiro, citando a necessidade de proteger o povo de Donbass e o fracasso de Kiev em implementar o acordo de paz de Minsk de 2014-15. Desde então, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, vem solicitando à OTAN que forneça ao seu país aviões de combate e outras armas pesadas.

Em março, a Polônia propôs transferir seus jatos MiG-29 da era soviética para os EUA, para que Washington pudesse doá-los posteriormente à Ucrânia. Mas o Pentágono rejeitou a ideia na época como “alto risco” e carente “uma razão substantiva”.













“Continuaremos a consultar a Polônia e nossos outros aliados da OTAN sobre esta questão e os difíceis desafios logísticos que ela apresenta, mas não acreditamos que a proposta da Polônia seja sustentável”, disse. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse no ano passado.

A Eslováquia também considerou transferir seu MiG-29 para a Ucrânia, mas o negócio ainda não foi finalizado. O ministro das Relações Exteriores da Eslováquia, Ratislav Kacer, disse no mês passado que seu país ainda estava negociando a entrega com Kiev, bem como com os EUA e outros membros da OTAN.

Mikhail Podoliak, um conselheiro de Zelensky, disse em setembro que a Macedônia do Norte forneceria a Kiev aviões não identificados. A mídia regional informou na época que os jatos em questão podem ter sido quatro aeronaves Su-25.

Moscou disse repetidamente que o “inundação” da Ucrânia com armas estrangeiras não alteraria o curso do conflito e apenas levaria a mais mortes. A Rússia também disse que suas forças tratariam os sistemas de armas estrangeiras na Ucrânia como alvos legítimos.