Wall Street cai com temores de recessão – CMIO

As ações dos EUA estenderam sua queda na quinta-feira, com os investidores levantando preocupações de que a economia possa estar caminhando para uma recessão.

O índice Benchmark S&P 500 caiu 1% após a abertura do pregão, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 0,8% e o Nasdaq, pesado em tecnologia, caiu 1,3%, às 16h30 GMT.

Analistas dizem que todos os principais índices estão a caminho de uma perda semanal após a forte liquidação na quarta-feira, quando o sentimento do investidor foi atingido por dados de vendas no varejo mais fracos do que o esperado e um forte declínio na produção industrial.

Na quinta-feira, houve mais sinais de desaceleração da atividade econômica, com os primeiros pedidos de auxílio-desemprego caindo inesperadamente de 15.000 para 190.000, a leitura mais baixa desde setembro. O Departamento de Comércio também disse que a construção de novas residências nos EUA caiu 1,4% em dezembro, com ajuste sazonal, para 1,38 milhão.

“O mal [economic] notícias normalmente seriam boas notícias para as ações, se os membros do Federal Reserve não estivessem lá para estragar as expectativas pacifistas do Fed, dizendo que as taxas dos EUA deveriam subir ”, Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank, disse ao Market Watch.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Economistas sinalizam riscos crescentes de recessão nos EUA

O banco central dos EUA tem afirmado que não vai afrouxar a luta contra a inflação até ter certeza de que os preços estão esfriando. O regulador elevou sua principal taxa overnight para uma faixa de 4,25% a 4,50%, de aproximadamente zero há um ano. Ele anunciará sua próxima decisão sobre as taxas de juros em 1º de fevereiro. Enquanto isso, economistas e vários grandes bancos têm previsto que taxas de juros mais altas podem levar a economia dos EUA à recessão este ano.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT